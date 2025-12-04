Galatasaray'da Yusuf Demir kararı! Yönetim resmen uygulayacak

Haberin Devamı

Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok uzağında kalan Yusuf Demir artık sarı kırmızılı ekipte yolun sonuna geldi...

Sarı kırmızılı ekip, bir dönem dünya devlerinin peşinde koştuğu, ‘Avusturyalı Messi’ lakabı takılan 23 yaşındaki oyuncu için Rapid Wien’e 6 milyon euro bonservis öderken 4 yıllık maaşla birlikte oyuncunun maliyeti 9.2 milyon euro oldu. Sadece bu yıl net 950 bin euro maaş alan Yusuf buna karşın sarı kırmızılılarda 24 karşılaşmada sadece 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

1 MAÇI 383 BİN, 1 GOLÜ 4.6 MİLYON EURO

Buna göre G.Saray’a 1 maçı 383.3 bin euro, 1 golü 4.6 milyon euro’ya mal olan Yusuf kendisine verilen şansı değerlendiremedi.

Kadroya girecek performans göstermemesi, fizik gücünün düşük olması, yüksek tempoda etkisiz kalması, maça girdiğinde katkı vermemesi, Gençlerbirliği karşılaşmasında 17. dakikada sakatlanan Lemina’nın yerine sahaya sürülüp etkisiz kalınca devrede çıkarılmasına tepki göstermesi ve Union maçına sakat olduğunu iddia ederek çıkmaması 22 yaşındaki futbolcunun sonuna getirdi.

YÖNETİM OCAKTA GÖNDERMEK İSTİYOR

SON dönemde menisküs yırtığını bahane ederek antrenman çıkmaması, mental olarak aynı mevkilerdeki oyuncularla rekabet edebilecek düzeye gelememesi ve yabancı oyuncu kontenjanını işgal etmesi de Yusuf’un sonunu getiren faktörlerden. Yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yusuf’u devre arasında göndermek istiyor. Ama sarı kırmızılılar bir süredir beklese de oyuncuya ilginin çok az olduğu gelen haberler arasında.

İŞTE YUSUF’UN SONUNU GETİREN NEDENLER