Galatasaray'da Yunus asistle, Sallai golle döndü! Leroy Sane fırtınası Antalya'da da devam etti

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 2-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligde deplasmandaki kötü serisini sona erdirdi.

Ligde dış sahada RAMS Başakşehir'i yenen Cimbom, daha sonra Kocaelispor’a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda son oynadıkları Monaco maçının 11'ine göre Antalya karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç ve Yunus Akgün'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Haberin Devamı

SANE'DEN 1 GOL - 1 ASİST





Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin henüz 4. dakikasında Leroy Sane ile öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yapan Alman futbolcu, yerden kaleci Abdullah Yiğiter'i avlamayı başardı.

Sane, geçtiğimiz hafta Samsunspor ile oynanan ve Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona eren maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.

Ligin 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü atan Sane, iki yıl aradan sonra ilk kez üst üste çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Alman yıldız, Icardi'nin kaydettiği son golde de asisti yapan isim olarak öne çıktı.

YUNUS AKGÜN ASİSTLE, SALLAI GOLLE DÖNDÜ





Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Antalyaspor mücadelesiyle 7 maç sonra 11'de görev aldı. 25 yaşındaki futbolcu, Sane'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

Rahatsızlığından dolayı 8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Akgün, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmüş, en son ise Trabzonspor karşılaşmasına 11'de başlamıştı.

Haberin Devamı

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Macar futbolcu Roland Sallai da bu maçla birlikte sahadaki yerini aldı ve takımının 2. golünü kaydetti. Ceza sahası ön çizgisi üzerinden iyi bir şut çıkaran Macar futbolcu, bu sezon ilk golünü atmış oldu.

OSIMHEN'DEN 6. GOL

Sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Maçın 56. dakikasında orta sahadan Yunus Akgün'ün pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 gol atan Nijeryalı futbolcunun toplamdaki gol sayısı da 12 oldu.

Haberin Devamı

ICARDI'DEN MUAZZAM KATKI

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Leroy Sane'nin pasında Icardi ceza sahası içine girer girmez gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu tamamı Süper Lig'de olmak üzere gol sayısını da 8'e çıkardı.

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 67. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

🦁 Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının kendisi adına söylediği bestelere karşılığı golle verdi! pic.twitter.com/o1lVnjDwsb — Spor Arena (@sporarena) December 13, 2025

OKAN BURUK'U HAKLI ÇIKARDI

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün hakkında "Yunus'la başladık. Tekrar takım içerisine girmesi, bu tür maçları çözecek kişi Yunus." sözlerini sarf etmişti.

Haberin Devamı