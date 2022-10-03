Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün menajerinden sözleşme açıklaması: 'Erden Bey ile konuştuk...'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yunus Akgün#Galatasaray Haberleri
Galatasarayda Yunus Akgünün menajerinden sözleşme açıklaması: Erden Bey ile konuştuk...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 13:42

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, oyuncusunun çok tartışılan sözleşmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

 

Haberin Devamı

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajerliğini yapan Necdet Ergezen, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

Oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ergezen, "Yunus, Adana'dan Galatasaray’a performansıyla kendisini Süper Lig’de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.

Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi, "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim.'

Haberin Devamı

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşecek Toparlanmazsa 11i Bay geçecekGalatasaray'da Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşecek! Toparlanmazsa 11'i 'Bay' geçecekHaberi Görüntüle

Marsilya ve Galatasaray'da Forma Giymiş Oyuncular

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Yunus Akgün#Galatasaray Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci

BAKMADAN GEÇME!

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci