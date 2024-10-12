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Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a zam yapılacak!

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#GALATASARAY#Yunus Akgün#Barış Alper Yılmaz
Galatasarayda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaza zam yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 11:11

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, milli futbolcuları Yunus Akgün ile sözleşme uzatmak ve Barış Alper Yılmaz'ın kontratında düzeltme yapmayı hedefliyor.

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Süper Lig'de çıktığı 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve 1 beraberlik ile yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa'da da bileğini büktürtmedi. Milli futbolcular Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan önemli katkılar alan sarı kırmızılı ekip, bu iki futbolcusunu ödüllendirmek istiyor.

HEM ZAM HEM SÖZLEŞME

Galatasaray'da bu sezon performansıyla şu ana kadar en fazla övgü alan isimlerden biri olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus'un maaşında iyileştirilme yapılacak. Hatırı sayılır bir zam alacak olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi de uzatılacak.

Galatasarayda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaza zam yapılacak

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BARIŞ ALPER'E İYİLEŞTİRME

Geçtiğimiz sezon Barış Alper’in mukavelesi 2027’ye kadar uzatan sarı kırmızılılar, yıldız hücum oyuncusunun maaşına iyileştirme yapacak. Yıllık 15-20 milyon TL bandında bir ücrete oynayan 24 yaşındaki futbolcunun da iyi bir zam alması beklendiği ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin milli aradan sonra somut adımları atacağı ve 2025 Ocak ayına kadar sözleşme uzatma işlemlerini noktalayacağı belirtildi.

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#GALATASARAY#Yunus Akgün#Barış Alper Yılmaz

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