Galatasaray'da Yunus Akgün uçtu, Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çakıldı

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Galatasaray’da bu sezon gösterdiği başarılı performansla (23 maçta 10 gol, 6 asist) dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Süper Lig’de bu sezon değerini en fazla artıran futbolcu oldu. Transfermarkt tarafından yapılan değer güncellemesine göre, sezon başında 6.5 milyon Euro olan Yunus’un piyasa değeri, 4.5 milyon Euro’luk artış göstererek 11 milyon Euro’ya yükseldi. Değer artışında bu oyuncuyu, takım arkadaşı Gabriel Sara izledi. Özellikle asistleriyle öne çıkan (2 gol, 6 asist) Brezilyalı futbolcunun değeri 3 milyon Euro’luk artışla 23 milyon Euro’ya ulaştı.

Gözden Kaçmasın Yunus Akgün için rekor bedel Haberi görüntüle

DEĞERİ EN FAZLA ARTANLAR LİSTESİNDE FENERBAHÇE YOK, GÖZTEPE, EYÜP VE SAMSUNSPOR VAR

Piyasa değeri en fazla yükselen 10 futbolcunun 4’ü Galatasaray’da, 3’ü Göztepe’de, 2’si Eyüpspor’da ve 1’i Samsunspor’da forma giyiyor. Göztepe’nin 21 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş’in değeri 2.4 milyon Euro artarak 5.5 milyon Euro seviyesine ulaştı. İzmir ekibinde Romulo ve Juan da değerlerini 1.1’er milyon Euro yükseltti. Eyüpspor’un bu sezonki başarısında payı bulunan kaleci Berke Özer 1.5 milyon Euro, Ahme Kutucu 1.1 milyon Euro artış gösterdi. Listenin diğer ismi Samsunsporlu Marius Mouandilmadji’nin değeri ise 900 bin Euro artarak 2.9 milyon Euro’ya çıktı.

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SÜPER LİG’İN EN PAHALI FUTBOLCUSU OSİMHEN’İN DEĞERİ 75 MİLYON EURO’DA KALDI

En çok değer kaybeden 10 futbolcu listesinin başında, 2.5 milyon Euro’luk düşüşle 7.5 milyon Euro’ya gerileyen Fenerbahçeli Cengiz Ünder yer alıyor. Takım arkadaşı Sebastian Szymanski de 2 milyon Euro düşerek 17 milyon Euro’ya geriledi. Sarı lacivertli kulüpten Fred, Galatasaray’dan Victor Nelsson, Mauro İcardi, Hakim Ziyech, Beşiktaş’tan Rafa Silva ve Al-Musrati de 2’şer milyon Euro değer kaybına uğradı. 75 milyon Euro ile Süper Lig’in en değerli futbolcusu olan Galatasaraylı Victor Osimhen’in piyasa değerinde ise herhangi bir değişiklik olmadı.

MAURO iCARDi DÜŞÜŞTE

Geçtiğimiz iki sezon attığı gollerle G.Saray’ın şampiyonluğunda aslan payını alan Mauro İcardi’nin değeri 2 milyon Euro düştü. Cimbom’da ayrıca Ziyech, Nelsson, Batshuayi, Sallai ve Barış da 1’er milyon Euro değer kaybı yaşadı.

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GÖZTEPE VE SAMSUN DIŞINDAKiLER KAYBETTi

Kadro değerlerindeki değişim tablosunda ise ilginç bir sonuç ortaya çıktı; Göztepe ve Samsunspor dışındaki tüm takımlar değer kaybetti. En çok kaybedenler sırasıyla Fenerbahçe (11.28 milyon Euro), Beşiktaş (10 milyon Euro) ve Trabzonspor (9 milyon Euro). Galatasaray’daki kayıp 1.2 milyon Euro. Sarı kırmızılılar bu kayba rağmen 260.85 milyon Euro ile en pahalı takımı unvanını korudu. Fenerbahçe 214.85 milyon Euro’ya, Beşiktaş 129 milyon Euro’ya, Trabzonspor 96 milyon Euro’ya düştü. Buna karşılık Göztepe 4.5 milyon Euro artışla 40 milyon Euro’ya, Samsunspor 3 milyon Euro yükselerek 31 milyon Euro’ya ulaştı.

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SADECE MUSTAFA FAHRi AY

Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu ve Fahri Ay dışında değer kazanan futbolcu olmadı. Mustafa Hekimoğlu, bu sezon sadece 233 dakika süre almasına rağmen piyasa değerini 500 bin Euro artırarak, 2.5 milyon Euro seviyesine ulaştı. Fahri de 50 binden 175 bin Euro’ya çıktı. Thu Guardian Gazetesi, eylül ayında Mustafa’yı “En İyi 60 Genç Yetenek” listesine dahil etmişti.

SÜPER LiG’DE DEĞERi 15 MiLYON EURO VE ÜZERiNDE OLAN 13 FUTBOLCU

Victor Osimhen Galatasaray 75 milyon Euro

Gabriel Sara Galatasaray 23 milyon Euro

Sofyan Amrabat Fenerbahçe 22 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe 22 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz Galatasaray 20 milyon Euro

Davinson Sanches Galatasaray 19 milyon Euro

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe 17 milyon Euro

Sebastian Szymanski Fenerbahçe 17 milyon Euro

Gedson Fernandes Beşiktaş 17 milyon Euro

Simon Banza Trabzonspor 15 milyon Euro

Lucas Torreira Galatasaray 15 milyon Euro

Jayden Oosterwolde Fenerbahçe 15 milyon Euro

Semih Kılıçsoy Beşiktaş 15 milyon Euro

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