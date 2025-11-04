×
Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Ajax kafilesine alınmadı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 16:08

Galatasaray'da kasığında ağrı bulunan Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak maçın kafilesine alınmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da kasığında ağrı bulunan Yunus Akgün maçta forma giyemeyecek.

Hollanda kafilesine alınmayan milli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan da Hollanda'ya götürülmedi.

Ajax ile Galatasaray yarın Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

GALATASARAY'IN AJAX MAÇI KAMP KADROSU

Galatasaray'ın 22 kişilik Ajax maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Wilfried Singo, Roland Sallai, Metehan Balcı, Arda Ünyay, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Ismail Jakobs

Orta saha: Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Mario Lemina

Forvet: Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Mauro Icardi, Victor Osimhen

PERFORMANSI

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 gol - 2 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 gollük performans sergiledi.

