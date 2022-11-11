Galatasaray'da Yunus Akgün ile Seferovic yol ayrımında!

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Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da ayrılıklar da yaşanacak. Bunların ilki sezon başında Benfica’dan kiralanan Haris Seferovic ile olacak.

GOL ATTI, SEVİNMEDİ

Teknik heyetin fizik gücü, performansı nedeniyle tercih etmediği ve 3. santrfor pozisyonuna düşen İsviçreli golcü bu durumdan son derece mutsuz. Seferovic, Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı gole dahi sevinmeyerek bu durumu açıkça ortaya koydu. Sarı kırmızılılar, yabancı kontenjanında da yer açmak adına istediği verimi alamadığı Haris Seferovic ile Dünya Kupası’nın ardından vedalaşmayı planlıyor.

REIMS'İN ISRARI SÜRÜYOR

İlk 11’deki formasını kaptıran ve yedek kalan Yunus Akgün’e ise yine Fransa’dan talip var. Ligue 1 ekibi Reims’in, ara transfer döneminde Yunus Akgün için Galatasaray’a resmi teklifini sunması bekleniyor. Sezon başında 6 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ile nabız yoklayan Fransız ekibinin yine aynı rakam ya da biraz üzerinde bir rakama genç ismi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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MAAŞINA ZAM YAPILMADI

Son haftalarda yedek kalan Yunus Akgün’ün, Ofspor maçındaki performansı da sınıfta kaldı. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi de Yunus’un sergilediği oyunu beğenmedi. Arka planda kalmaktan hoşnut olmadığı öğrenilen genç oyuncunun maaşına zam yapılmamasından da rahatsız olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.