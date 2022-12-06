Galatasaray'da Yunus Akgün ile anlaşma sağlandı! Yeni maaşı...

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Galatasaray, uzun zamandır görüşmeleri sürdürdüğü Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Yunus Akgün ile 2026 yılına kadar sürecek yeni sözleşmede mutabakata vardı.

Mevcut sözleşmesiyle yılda 900 bin TL kazanan Yunus Akgün'ün yıllık maaşı 15 milyon TL'ye çıkarken genç futbolcunun sözleşmesinde bonus maddeleri de bulunduğu belirtildi.

Yunus Akgün'ün imzalayacağı yeni sözleşmede serbest kalma maddesi 14 milyon euro olacak ve sonraki satıştan %20 pay bulunacak.

Galatasaray'ın imzayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.