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Galatasaray'da Yunus Akgün ile anlaşma sağlandı! Yeni maaşı...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yunus Akgün#Sözleşme
Galatasarayda Yunus Akgün ile anlaşma sağlandı Yeni maaşı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 15:39

Galatasaray, genç futbolcu Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İmzanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray, uzun zamandır görüşmeleri sürdürdüğü Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Yunus Akgün ile 2026 yılına kadar sürecek yeni sözleşmede mutabakata vardı.

Mevcut sözleşmesiyle yılda 900 bin TL kazanan Yunus Akgün'ün yıllık maaşı 15 milyon TL'ye çıkarken genç futbolcunun sözleşmesinde bonus maddeleri de bulunduğu belirtildi.

Yunus Akgün'ün imzalayacağı yeni sözleşmede serbest kalma maddesi 14 milyon euro olacak ve sonraki satıştan %20 pay bulunacak.

Galatasaray'ın imzayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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#Galatasaray #Yunus Akgün#Sözleşme

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