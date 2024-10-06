Galatasaray'da Yunus Akgün durdurulamıyor! Alanyaspor maçını da boş geçmedi

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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 9'A ÇIKTI

Galatasaray'ın ligdeki yenilmezliği de devam etti. Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz sezonun son haftasından başlayan süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Galatasaray milli maçlar için verilen aranın ardından Antalyaspor’a konuk olacak.

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Ayrıca Galatasaray, bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanmış oldu. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta ligde Kasımpaşa ile 3-3, UEFA Avrupa Ligi’nde de RFS ile 2-2 berabere kalmıştı.

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YUNUS AKGÜN YİNE ATTI

Karşılaşmanın 28. dakişkasında orta sahada topla buluşan Gabriel Sara'nın nefis pasında savunmanın arkasına koşu atan Yunus Akgün topla buluştu. Topu kontrol eden Yunus Akgün'ün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda çıktığı son 4 maçta 3'üncü kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa Ligi'ndeki PAOK ve Rigas Skola maçlarında fileleri havalandıran Yunus Akgün, Kasımpaşa karşısında gol bulamazken Alanyaspor'u da boş geçmedi.

ŞİMDİDEN KARİYER REKORU

Opta'nın verilerine göre; Bu sezonki dördüncü resmi maç golünü Alanyaspor'a atan Yunus Akgün, Galatasaray kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını şimdiden eşitledi.