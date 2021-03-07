Galatasaray'da Younes Belhanda'dan maç sonu 'zemin' tepkisi!

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'BU SAHA KOŞULLARINDA ZOR'

Mücadeleyi değerlendiren Belhanda, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor." dedi.

'ZEMİN ETKİLİYOR'

Belhanda sözlerini, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" ifadeleriyle tamamladı.