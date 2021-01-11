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GeriFutbol Galatasaray'da Younes Belhanda'dan ırkçılık tepkisi
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 23:46 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan ırkçılık tepkisi

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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, kendisine yönelik ırkçı saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Belhanda, kendisi ile ilgili "bedevi" benzetmesi yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'na cevap verdi.

"Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık" diyen Belhanda, "Galatasaray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından "Bedevi" ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir bedeviyim ancak Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Galatasarayda Younes Belhandadan ırkçılık tepkisi

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