Galatasaray'da Younes Belhanda'dan ırkçılık tepkisi

Belhanda, kendisi ile ilgili "bedevi" benzetmesi yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'na cevap verdi.

"Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık" diyen Belhanda, "Galatasaray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından "Bedevi" ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir bedeviyim ancak Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...