Galatasaray'da Younes Belhanda gerçekleri! Bu sözler ilk kez ortaya çıktı...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da Younes Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesi beraberinde birçok tartışmayı getirdi. Öyle ki; camia içinde, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in bu kararı tek başına aldığı yönünde iddialar bile dile getirilmeye başlandı.

Lakin gündeme damga vuran bu kararın verildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu toplantısının tam 3.5 saat sürdüğü ortaya çıktı. Toplantı sonunda, açıklamasıyla kulüp imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle Belhanda’nın gönderilmesine karar verildi.

Dört ayrı tercümandan çeviri

Türk Telekom Stadyumu’nda salı günü gerçekleşen toplantıda avukatlardan da görüş alındı. FIFA’ya gitmesi beklenen olay için Belhanda’nın sözleri 4 ayrı yeminli tercümana da noter aracılığı ile tercüme ettirildi. Yönetimden bazı isimler Faslı futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması ve 12 maç sonra gönderilmesini de gündeme getirdi. Ancak toplantıda Başkan Mustafa Cengiz’in de sonuna kadar desteklediği şu görüş ön plana çıktı ve fesih kararı işte böyle geldi:

Öncelik makamın saygınlığı

“Biz Ali Sami Yen’in makamını koruyoruz. Kişiler gelip geçici. Ancak Galatasaray ve bu başkanlık makamının saygınlığını korumak her zaman birinci önceliğimizdir. Kendimizi değil, bu başkanlık makamını korumalıyız. Bu oyuncu defaatle uyarılara rağmen sürekli kulübe, taraftarına zarar veren eylemlere imza attı. Galatasaray kulübünün şeref ve onuru gerekirse bir şampiyonluktan daha önemlidir. Galatasaray böyle bir olayı görmezden gelemez, boynunu eğemez.”

İlk vukuatı değil

G.Saray Yönetimi’nin Belhanda’yı göndermesinde daha önce yaşanan olayların birikimi de etkili oldu. İşte Faslı oyuncunun daha önceki vukuatları:

1- Galatasaray taraftarı ile Trabzonspor maçı öncesinde havaalanında küfürleşti.

2- Real Madrid mücadelesinde oyundan çıkarken tribünlerle tartışma yaşadı.

3- Pandemi dönemindeki alacaklarını talep edip kulübe ihtarname çekti.

4- Galatasaray’da sezon başında pandemi nedeniyle Fernando Muslera ve Radamel Falcao başta olmak üzere neredeyse tüm takım indirimi kabul ederken bu teklife ‘hayır’ yanıtı veren iki futbolcudan biri oldu.

5- Sözleşme uzatmak adına randevu talep etti. Kulübün görüşlerini dinlemeden imza atacağı rakamı kendisi belirleyip “2.5 milyon Euro’dan aşağı imza atmam” dedi. Bu tavrı sarı kırmızılılarda hoş karşılanmadı.

6- Sözleşmesi uzatılmayınca tavırlarında değişim oldu. Kulübe göre Galatasaray’dan habersiz sezon devam ederken birçok takımla görüştü.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...