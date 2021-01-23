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GeriFutbol Galatasaray'da Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalanacak mı?
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalanacak mı?

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Galatasaray'da Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalanacak mı?
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Galatasaray'da altıncı sezonunu geçiren ve sene sonu sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak yıldız futbolcunun bu sezon gösterdiği müthiş performans nikah tazeleme ihtimalini yükseltmiş durumda.

Yönetimin kısa süre içinde Belhanda ile masaya oturacağı ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 gole imza atarken, 2 de asist yaptı. (Takvim)

Galatasarayda Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalanacak mı

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