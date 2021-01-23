Galatasaray'da Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalanacak mı?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak yıldız futbolcunun bu sezon gösterdiği müthiş performans nikah tazeleme ihtimalini yükseltmiş durumda.

Yönetimin kısa süre içinde Belhanda ile masaya oturacağı ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 gole imza atarken, 2 de asist yaptı. (Takvim)

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