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Futbol
Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da yönetimden futbolculara müjde! 100 milyon TL'lik ödeme...

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Galatasaray'da yönetimden futbolculara müjde! 100 milyon TL'lik ödeme...
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Galatasaray Kulübü, futbolculara yaptığı 100 milyon TL'lik ödemeyle birlikte futbolculara geriye dönük olan tüm ödemelerini yaptı ve yılbaşı öncesinde moral depoladı.

Galatasaray'da yönetimden futbolculara yeni yıl öncesinde güzel haber geldi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüplerde ödemelerin aksadığı bir dönemde Galatasaray yönetimi, futbolcularına 2021 yılı öncesinde tüm borçlarını ödedi.

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Futbolcuların geriye dönük alacağı 100 milyon TL'lik ücreti oyuncuların hesabına yatıran yönetim, futbolculara olan tüm borcu kapattı.

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Galatasaray Kulübü'nün bu ödemeyle birlikte hiçbir futbolcuya geriye dönük bir borcu kalmadı.

Galatasarayda yönetimden futbolculara müjde 100 milyon TLlik ödeme...

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