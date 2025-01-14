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Galatasaray'da yönetimden Başakşehir galibiyeti sonrası futbolculara dev prim!

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#Galatasaray#Başakşehir#Prim
Galatasarayda yönetimden Başakşehir galibiyeti sonrası futbolculara dev prim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 09:11

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları, Başakşehir galibiyetinin ardından 15 milyon Lira prim dağıtma kararı aldı. Bu serinin devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda söz konusu primin daha da artabileceği ifade edildi.

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Başakşehir gibi zorlu bir deplasmanı da kayıpsız geride bırakan Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken yönetimin de yüzünü güldürdü.

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Tam 15 milyon liralık prim

Fanatik'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı ekibin performansından çok memnun olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları, Başakşehir galibiyetine tam 15 milyon lira prim verileceğini açıkladı.

Galatasarayda yönetimden Başakşehir galibiyeti sonrası futbolculara dev prim

Prim daha da artabilir

Yönetimden gelen müjde, oyuncuların keyfini ikiye katlarken bu serinin devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda söz konusu primin daha da artabileceği ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar şimdi Hatay’ı da mağlup ederek zirvede farkı daha da açmanın hesaplarını yapıyor.

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#Galatasaray#Başakşehir#Prim

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