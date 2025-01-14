Galatasaray'da yönetimden Başakşehir galibiyeti sonrası futbolculara dev prim!

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Başakşehir gibi zorlu bir deplasmanı da kayıpsız geride bırakan Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken yönetimin de yüzünü güldürdü.

Tam 15 milyon liralık prim

Fanatik'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı ekibin performansından çok memnun olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları, Başakşehir galibiyetine tam 15 milyon lira prim verileceğini açıkladı.

Prim daha da artabilir

Yönetimden gelen müjde, oyuncuların keyfini ikiye katlarken bu serinin devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda söz konusu primin daha da artabileceği ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar şimdi Hatay’ı da mağlup ederek zirvede farkı daha da açmanın hesaplarını yapıyor.