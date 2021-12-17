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Galatasaray'da yönetimdeki kavgayı güvenlik ayırdı

#Galatasaray#Elmas#Epözdemir
Galatasarayda yönetimdeki kavgayı güvenlik ayırdı
Ali Naci Küçük

Başkan Elmas’ın CEO tartışmalarına sinirlenerek erken ayrıldığı toplantının ardından “G.Saray’ı ne hallere düşürdünüz? Ne hale getirdiniz?” diye bağırarak birbirlerinin üzerine yürüyen ve dosya fırlatan Köksal Ünlü ile Prof. Dr. Ahmet Kasım Han arasındaki kavgayı araya giren güvenlik görevlileri ayırdı. Ünlü de dün görevi bırakma kararı aldı.

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Ligde sıkıntılı günler geçiren, üst üste 5 maçta takıma operasyon yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını istifaya davet eden, hatta yayın havuzundan çıkma restinde bulunan Galatasaray’da yönetim içinde de büyük kriz yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda salı günü Nef Stadı’nda gerçekleşen ve büyük tartışmaların yaşandığı yönetim kurulu toplantısından istifa kararı çıkarken yaşananların sadece bununla sınırla kalmadığı ortaya çıktı. Son derece yüksek tansiyonda geçen ve G.Saray Başkanı Burak Elmas ile yöneticilerin fikir ayrılığına düştüğü zirvenin finali kavga ile yapıldı.

Başkanın kararı oya sunulur mu?

Sarı kırmızılı kulüp tarihinde eşi benzerine az rastlanır bu olayın çıkış noktasında ise yönetimdeki CEO tartışmaları bulunuyor. Başkan Burak Elmas, CEO olarak göreve atadığı Hande Ocak Başev ile alakalı yönetim kurulundaki muhalefet ve tavrın yanı sıra, aldığı kararı idarecilerin oylamaya sunması nedeniyle oldukça sinirlendi. Gergin geçen toplantıdan da mutsuz olan yöneticilerine “Madem öyle gereğini yapın. Galatasaray, başkanlık sistemi ile yönetilen bir kulüp. Başkanın aldığı bir kararı oya sunmak ne demek?” diyen Burak Elmas sinirle erken ayrıldı.

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Yöneticiler iki ismi sakinleştiremedi

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Ancak başkan ayrıldıktan sonra da devam eden toplantı sonrasında kulüp genel sekreteri Köksal Ünlü ile başkan Burak Elmas’ın danışmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han arasında arbede yaşandı. Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile birlikte CEO ataması ve Hande Ocak Başev’in tavırları nedeniyle rahatsız olanların başında gelen ve bunu dile getiren Ünlü ile Han, “Galatasaray’ı ne hallere düşürdünüz? Ne hale getirdiniz?” diye karşılıklı bağırarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine kulüp koridorlarında olan yöneticiler hemen araya girdi.

Epözdemir'den sonra Ünlü de istifa etti

Yaşanan bu gerginlikte Köksal Ünlü ile başkan Burak Elmas’ın danışmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ellerinde bulunan dosyaları birbirlerine fırlattı. Olayların büyümemesi ve ikilinin yaşadığı bu tartışmanın kavga boyutuna ulaşmaması için kulüpte görevli güvenlikler araya girdi. Yönetimdeki isimler de bu gelişmeyi doğrularken dün sarı kırmızılılarda bir kopuş daha yaşandı. Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından dün de G.Saray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.

Elmas'a danışman olunca F.Bahçe'den istifa etti

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Salı günü gerçekleştiren yönetim kurulu toplantısında Köksal Ünlü ile kavga eden Ahmet Kasım Han Fenerbahçeli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Genel Kurul Üyesi olan Ahmet Kasım Han’ın, Başkan Burak Elmas’ın danışmanı olduktan sonra sarı lacivertlilerdeki üyeliğini iptal ettiği öğrenildi. Bu durum sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında ses getirdi.

Epözdemir ve Ünlü'ye teşekkür

G.Saray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Genel Sekreter Şükrü Köksal Ünlü’ye teşekkür etti.

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Elmas her iki ismin de kişisel sebeplerle istifalarını verdiklerini belirtirken Epözdemir için “Hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray’a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için teşekkür ederim” dedi. Başkan Elmas Ünlü içinse “Ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Elmas#Epözdemir

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