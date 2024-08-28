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Galatasaray'da yönetim olağanüstü toplanıyor! İstifa iddiası...

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#GALATASARAY#Dursun Özbek#İstifa
Galatasarayda yönetim olağanüstü toplanıyor İstifa iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 15:23

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. İşte detaylar...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmişti.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçta da rakibine 3-2 yenilen sarı - kırmızılılar, Devler Ligi'ne play-off turunda veda etmiş oldu.

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Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da taraftarlar maç sonunda teknik ekip ve yönetime eleştiride bulunmuştu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Öte yandan Galatasaray Yönetimi'nin olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi. Sarı - kırmızılı kurmayların bugün akşam saatlerinde bir araya geleceği ifade edildi.

İSTİFA İDDİASI

Yönetim kurulundan Ali Yüce'nin istifa ettiği iddia edilirken, 3 ismin daha görevini bırakacağı öne sürüldü.

Rams Park'ta yapılacak olan toplantının 18.00'de başlayacağı ve önemli kararların alınacağı belirtildi.

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#GALATASARAY#Dursun Özbek#İstifa

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