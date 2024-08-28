Galatasaray'da yönetim olağanüstü toplanıyor! İstifa iddiası...

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmişti.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçta da rakibine 3-2 yenilen sarı - kırmızılılar, Devler Ligi'ne play-off turunda veda etmiş oldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da taraftarlar maç sonunda teknik ekip ve yönetime eleştiride bulunmuştu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Öte yandan Galatasaray Yönetimi'nin olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi. Sarı - kırmızılı kurmayların bugün akşam saatlerinde bir araya geleceği ifade edildi.

İSTİFA İDDİASI

Yönetim kurulundan Ali Yüce'nin istifa ettiği iddia edilirken, 3 ismin daha görevini bırakacağı öne sürüldü.

Rams Park'ta yapılacak olan toplantının 18.00'de başlayacağı ve önemli kararların alınacağı belirtildi.