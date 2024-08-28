Galatasaray'da yönetim olağanüstü toplandı: Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama geldi! Ali Yüce istifa etti

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmişti.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçta da rakibine 3-2 yenilen sarı - kırmızılılar, Devler Ligi'ne play-off turunda veda etmiş oldu.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da taraftarlar maç sonunda teknik ekip ve yönetime eleştiride bulunmuştu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray Yönetimi'nin olağanüstü toplantı kararı aldı. Bugün akşam saatlerinde RAMS Park'ta yapılan toplantı sonrası Sarı - kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.

Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir.

Ayrıca;

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- Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.

- Passo’dan geçen sezon itibarıyla talep edilen, online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir.

- Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır.

- Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak, SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

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Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir.

Süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

ALİ YÜCE İSTİFA ETTİ: HİÇBİR MASADA SİNEK İKİLİ OLAMAM

Yönetim kurulundan Ali Yüce'nin istifaederken 3 ismin daha görevini bırakacağı öne sürülüyordu ancak bu konuda bir gelişme olmadı.

Galatasaray'da görevinden istifa eden Ali Yüce, "Galatasaray’ı hayatının merkezine koymayan, şahsi çıkarlarının gerisinde tutan kimseyle aynı masada oturmam. Bu bildirinin zaman ve usül ile alakalı sorunlu olduğunu dile getirmiştim. Hiçbir masada sinek ikili olamam. Bu düşüncemi, rahatsızlığımı yönetimde yüz yüze de dile getireceğim" dedi.

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ALİ YÜCE'NİN İSTİFASI AÇIKLANDI

Toplantı sonrası Galatasaray'dan Ali Yüce'nin istifa ettiğiyle ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Sayın Ali Yüce, 28 Ağustos 2024 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Ali Yüce'nin akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı istifa açıklaması