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Galatasaray'da yönetici Nihat Kırmızı'dan Beşiktaş'a tepki: Kan davası mı?

#Galatasaray#Beşiktaş#Nihat Kırmızı
Galatasarayda yönetici Nihat Kırmızıdan Beşiktaşa tepki: Kan davası mı

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, derbinin ertelenme taleplerini reddeden Beşiktaş'a tepki gösterdi.

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17 Mart'ta Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray, 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçının ertelenmesini istemiş ancak Siyah-beyazlı kulüpten olumsuz yanıt almıştı.

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş'ın bu tavrına tepki gösterdi. Beyaz TV'ye konuşan Nihat Kırmızı; "Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, Nef Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone’a da yağıyor. Yine de Beşiktaş’ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formda ki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugünkü antrenman sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok. Eğer hava şartları o gün yönetmeliklerde yazılı gibiyse kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur. Kurallara uygun devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır." demişti.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Nihat Kırmızı

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