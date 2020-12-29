Galatasaray'da yine yeniden Onyekuru

Monaco, Haziran 2021’de 7.5 milyon Euro’ya satın alma şartıyla Onyekuru’yu sezon sonuna kadar kiralayabileceğini bildirdi. Yönetim ilk etapta bu rakama ‘Hayır’ derken, son karar önümüzdeki günlerde Terim ile yapılacak görüşmede verilecek.

G.Saray’da yine yeniden Henry Onyekuru sesleri!.. Sarı kırmızılı formayı daha önce iki farklı dönemde giyen Nijeryalı kanat oyuncusunun üçüncü kez transferi gündeme geldi. Aynı zamanda Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın menajeri olan William D’Avila ile çalışan Onyekuru, Aslan’da yeniden forma giymek istediğini Galatasaray Kulübü’ne iletti. Geçtiğimiz perşembe günü başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelen D’Avila, Monaco’da uzun süredir kadro dışı olan Onyekuru’nun kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi çok istediğini aktardı.

MONACO SATMAK iSTiYOR

Menajer D’Avila, Monaco Kulübü’nün 23 yaşındaki futbolcu için ‘kiralık’ formülüne kesinlikle karşı olduğunu, ancak ‘sezon sonu satın alma şartıyla’ kiralama teklifini kabul edebileceğini söyledi. Cengiz ve Albayrak bunun üzerine Monaco’nun Onyekuru’nun bonservisi için ne kadar istediğini sordu, D’Avila ise “7.5 milyon Euro” yanıtını verdi. Sarı kırmızılılar ise UEFA’nın ‘sattığın kadar al’ kısıtlamasının devam ettiğini gerekçe göstererek, söz konusu rakamı ödeyemeyeceklerini bildirdi. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek üzere sözleşirken, Galatasaray Yönetimi Onyekuru ile ilgili son kararını teknik direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra verecek.

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