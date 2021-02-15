Galatasaray'da yıldızı çabuk parlayan Mostafa Mohamed'in bonservisiyle ile ilgili bomba iddia!

Fatih Gider / Spor Arena Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3 gol atan, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor maçını da boş geçmeyen 23 yaşındaki Mohamed, kısa sürede Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuş durumda.

FİLM GİBİ TRANSFER HİKAYESİ

1. BÖLÜM: 2019 AFRİKA U23 FUTBOL ŞAMPİYONASI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 9 Ocak'ta oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mostafa Mohamed'in ismini ilk kez zikretmiş ve 23 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiklerini söylemişti.

Mohamed transferinin hikayesi bu açıklamayla başlamadı. 2019 U23 Afrika Uluslar Kupası'nı Türkiye'den canlı takip eden tek scout ekibi Galatasaray'dandı. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada şampiyon Mısır olmuş, Mostafa Mohamed ise 4 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlamıştı. Scout raporlarında Fatih Terim'in önüne Mostafa Mohamed ve yine daha önce Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı Valentine Ozornwafor gelmişti.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed sevdası 2019 Kasım'ında başladı ancak o dönemde Mısır ile Türkiye arasındaki siyasi gerilim sebebiyle transferde bir adım atılmadı.

2. BÖLÜM: FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ VE MOHAMED'İN AVRUPA HEDEFİ

2020 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Mostafa Mohamed ile ilgilendiği ancan transferin mutlu sonla bitmediği biliniyor. Mostafa Mohamed yaz aylarında Fransa basınına yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe’nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa’da oynamalıyım. Mısır’dan ayrılmak istiyorum. Trezeguet ve Elneny'nin yaptığı gibi Türkiye'de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var' sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen dönemin Zamalek Başkanı Mortada Mansour, iki ülke arasındaki siyasi gerilim sebebiyle transfere sıcak bakmamış ve Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis bedeli istemişti. Bu sebeple Fenerbahçe transferden çekildi.

Mohamed de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe benimle ilgilenmişti ama ben şu anda Galatasaray'da olduğum için mutluyum' ifadelerini kullanmıştı.

3. BÖLÜM: ST. ETIENNE VE KOMİSYON KRİZİ

Fatih Terim'in ismini açıklamasının ardından Mostafa Mohamed için gaza basan Galatasaray yönetimi, Zamalek ile görüşmeleri sıklaştırdı. Mısır ekibi yine aynı sebeplerden ötürü oyuncusunu Türkiye'ye göndermek istemedi, bu süreçte devreye Fransa temsilcisi St. Etienne girdi. Transfer bitmek üzereyken Zamalek'in bazı yöneticilerinin açıktan komisyon istemesine tepki gösteren St. Etienne ile bu iddiayı kanıtlamasını isteyen Zamalek Kulübü arasında ipler gerildi ve bitmesine kesin gözle bakılan transfer suya düştü.

4. BÖLÜM: GALATASARAY TEKLİF ARTTIRDI VE MUTLU SON

St. Etienne'in masadan çekilmesiyle yeniden harekete geçen Galatasaray, Mohamed için teklifini arttırdı ve Zamalek'i ikna etti. 26 Ocak'a İstanbul'a gelen Mohamed'in transferi 1 Şubat akşamı açıklandı ve 23 yaşındaki golcü 1,5 yıllığına resmen Galatasaraylı oldu.

Mohamed'in İstanbul'a geleceği gün askerliğiyle ilgili çıkan problem de Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin yardımıyla kısa süre içerisinde çözüldü ve oyuncu da çok istediği Galatasaray'a kavuştu.

GOL SEVİNCİ İLE ZAMALEK'E SELAM ÇAKIYOR

Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed, attığı gollerin ardından yaptığı ok atma hareketiyle eski kulübüne selam çakıyor. Zamalek'in logosunda diz çökmüş bir antik Mısırlı'nın ok attığı görülüyor. Mohamed'in de gol sevincinde bundan esinlendiği tahmin ediliyor.

İLK AVRUPA DENEYİMİ

Mostafa Mohamed, Galatasaray'a gelerek ilk kez ülkesi dışında futbol oynamaya başladı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuşurken de 'Artık Avrupa'da oynamak istiyorum' diyerek Salah, Trezeguet ve Elneny gibi Mısırlı futbolcuların yolundan gitmeyi hedef olarak gördüğünü söylemişti. Mohamed daha iyi ve büyük bir futbolcu olmanın yolunun Avrupa'da oynamaktan geçtiğinin bilincinde.

AİLESİNE KAVUŞMASINA 6 GOL KALDI

Eşini ve çocuklarını Kahire'de bırakan ve İstanbul'a gelen Mohamed için Abdurrahim Albayrak; "Mohamed bana '10 gol atmadan ailemi İstanbul’a getirmeyeceğim' dedi. Ben de ona; 'Çabuk gol at ve ailene kavuş o zaman' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN PERFORMANS VE BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Mohamed'in ilk 4 maçta attığı goller ve sergilediği komple santrfor performansı deneyimli hocanın yanı sıra yönetimi de mutlu etti. Mostafa Mohamed'in bu performansını sürdürmesi halinde yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya transferine kesin gözle bakılıyor.

YENİ BİR SORLOTH OLUR MU?

Satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralanan Mohamed'in, ilk maçlarında sergilediği performans sonrası Galatasaraylı taraftarların içini endişe kaplamış durumda. Alexander Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılışını akıllarına getiren taraftarlar, hemen harekete geçilip Mohamed'in bonservisinin alınmasını istiyor. Galatasaray cephesi ise satın alma opsiyonuyla yaptıkları kiralama sözleşmesine güveniyor.

MISIR'DAN BOMBA İDDİA! ZAMALEK'E 4 MİLYON DOLARDAN YÜKSEK TEKLİF GELİRSE...

Zamalek'e yakın Mısırlı gazeteci Sarah Abdelbaky, yaklaşık 1 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zamalek ile Galatasaray arasında yapılan sözleşmede dikkat çeken bir detaydan bahsetti.

Sarah Abdelbaky'ye göre Zamalek, Galatasaray'ın satın alma opsiyonundaki fiyat olan 4 milyon dolardan yüksek bir teklifi bir başka takımdan alması halinde bu rakamı Galatasaray'ın önüne koyacak ve Sarı-kırmızılı takımın Mohamed'in bonservisini bu fiyattan almasına öncelik tanıyacak.

Habere göre Galatasaray yeni fiyatı kabul edip Mohamed'in bonservisini alması halinde dahi 4 milyon dolardan yüksek bir rakama Mısırlı futbolcuyu bir başka takıma satması halinde aradaki farkın %15'ini Zamalek'e ödeyecek.

ABDURRAHİM ALBAYRAK '4 MİLYON DOLARI VERİP ALABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Abdurrahim Albayrak ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sohbet toplantısında 1 Temmuz 2023 gününe kadar 4 milyon doları Zamalek'e yatırmaları halinde Mohamed'in bonservisini alabileceklerini, o tarihe kadar başka bir kulübe gitmesinin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

MURIQI 18,5, SORLOTH 20 MİLYON EURO

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den Lazio'ya 18,5 milyon Euro, Sörloth ise Leipzig'e 20 milyon Euro karşılığı transfer olmuştu. Galatasaray camiası, Mohamed'in bu rakamların çok daha üstünde bir transfere imza atabileceğini düşünüyor.

MISIR BASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Mohamed'in Galatasaray'da sergilediği performansı ülkesi Mısır'da da oldukça yüksek sesle yankı buluyor. Galatasaray maçlarını takip eden Mısır basınında sık sık Mohamed ile ilgili haberler yer alıyor. Mısırlı bazı gazeteciler de Sarı-kırmızılı kulüple iletişime geçerek Mohamed ile ilgili Fatih Terim'den görüş almaya çalışıyor.

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