Galatasaray'da yıldız oyuncunun geleceği belli oldu!

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Lens’ten kiralanan Przemyslaw Frankowski’nin geleceği netleşti.
7 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılı takımda bekleneni verememesine rağmen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki şartların yerine geldiği ve zorunlu satın almanın devreye girdiği ortaya çıktı.
Galatasaray, Polonyalı sağ bekin bonservisi için 7 milyon Euro ödeyecek ve yeni anlaşma 3 yıllık olacak. Frankowski’ye de senelik 1.7 milyon Euro net maaş ödenecek.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Przemyslaw Frankowski bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.