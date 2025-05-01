×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da yıldız oyuncunun geleceği belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lens#Frankowski
Galatasarayda yıldız oyuncunun geleceği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 10:17

Galatasaray'ın devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı ve geldiği ilk zamanlarda iyi bir performans gösterse de son haftalarda performansı düşen Przemyslaw Frankowski'nin geleceği belli oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Lens’ten kiralanan Przemyslaw Frankowski’nin geleceği netleşti.

7 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılı takımda bekleneni verememesine rağmen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki şartların yerine geldiği ve zorunlu satın almanın devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray, Polonyalı sağ bekin bonservisi için 7 milyon Euro ödeyecek ve yeni anlaşma 3 yıllık olacak. Frankowski’ye de senelik 1.7 milyon Euro net maaş ödenecek. 

Gözden KaçmasınGalatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: Osimheni izlemenin keyfini çıkaralımGalatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: 'Osimhen'i izlemenin keyfini çıkaralım!'Haberi görüntüle

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Przemyslaw Frankowski bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lens#Frankowski

BAKMADAN GEÇME!