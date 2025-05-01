Galatasaray'da yıldız oyuncunun geleceği belli oldu!

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Lens’ten kiralanan Przemyslaw Frankowski’nin geleceği netleşti.

7 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılı takımda bekleneni verememesine rağmen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki şartların yerine geldiği ve zorunlu satın almanın devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray, Polonyalı sağ bekin bonservisi için 7 milyon Euro ödeyecek ve yeni anlaşma 3 yıllık olacak. Frankowski’ye de senelik 1.7 milyon Euro net maaş ödenecek.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Przemyslaw Frankowski bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.