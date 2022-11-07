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Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi partisi! Arkadaşının arkasına saklandı...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Beşiktaş#Icardi
Galatasarayda yıldız oyuncuların derbi partisi Arkadaşının arkasına saklandı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 08:51

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 yendiği derbinin ardından sarı kırmızılı futbolcular soluğu eğlencede aldı.

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Cumartesi günü oynanan maça attığı 2 golle damgasını vuran Mauro Icardi, heyecan yüklü karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

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Galatasarayda yıldız oyuncuların derbi partisinden fotoğraflarGalatasaray'da yıldız oyuncuların derbi partisinden fotoğraflarHaberi görüntüle

Galatasarayda yıldız oyuncuların derbi partisi Arkadaşının arkasına saklandı...

Arkadaşının arkasına saklandı

Mekâna önce Icardi ve Lucas Torreira geldi. Torreira görüntülenmemek için arkadaşının arkasına saklandı. İkiliye eşlik eden kadın, bir süre VIP araçta bekleyip mekâna öyle girdi.

Ekibe daha sonra Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve başka bir kadınla birlikte hızlıca otele giren futbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirdi.

Sergio Oliveira da eşiyle geldiği mekânda görüntülenmemek için önce bir süre aracında bekledi. Çift, yanlarındaki kişiler basın mensuplarını engellemeye çalışırken hızla araçtan çıkıp mekâna gitti.

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Yanındakiler görüntü alınmasını engellemeye çalıştı

Sergio Oliveira’nın yanındakiler görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, mekâna eşi Cristiana Oliveira ile geldi.


Galatasarayda yıldız oyuncuların derbi partisi Arkadaşının arkasına saklandı...

 

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#Galatasaray#Beşiktaş#Icardi

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