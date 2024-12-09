Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi, ocakta gidiyor

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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kararıyla ocak ayının ilk ayrılığı belli oluyor.

Süper Lig'de yoluna lider olarak Galatasaray'da Okan Buruk'un takımdan ayrılmasına onay vereceği ilk ismin belli olduğu öne sürüldü.

Ocak ayında yoğun bir transfer sürecinde geçmesi beklenen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un ayrılık için kararını verdiği kaydedildi.

OKAN BURUK GÖZDEN ÇIKARDI

Dailysports'un yer verdiği haberde; Okan Buruk'un, Hakim Ziyech'e forma vermemesi nedeniyle oyuncunun ayrılığının ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberde Buruk'un, sağ kanat pozisyonu için Ziyech'in uygun olmasına rağmen Yunus Akgün'ü oynatarak Faslı yıldızı gözden çıkardığı vurgulandı.

MİLLİ TAKIMDA YERİNİ KAYBEDEBİLİR

Oyuncunun 2025 Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken formunu ve düzenli forma süresini yeniden kazanabileceği bir kulübe transfer olmadığı takdirde Fas kadrosuna alınmama riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

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Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray'da 10 karşılaşmada 317 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı yaptı.