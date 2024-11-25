Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi! O pozisyondan sonra...

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Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Bodrum'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken Efe Bilsel 45. dakikada kırmızı kart görerek Bodrum FK'yı 10 kişi bırakmıştı.

İkinci devrenin başında oyuna dahil olan Batshuayi, 54. dakikada sahneye çıkarak Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetmişti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken ve Galatasaray 3 puanı tek golle almıştı.

ZIYECH İNANILMAZI KAÇIRMIŞTI

Müsabakanın 66. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Victor Osimhen, topu müsait pozisyondaki Hakim Ziyech'e çıkardı. Ziyech, Osimhen'in pasında topu boş kaleye gönderemedi. Kaçan fırsat sonrası büyük üzüntü yaşayan Faslı yıldıza takım arkadaşları destek verdi.

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Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol fırsatıpic.twitter.com/gxSaC51qCA — Spor Arena (@sporarena) November 23, 2024

YOLLAR AYRILACAK

Fanatik'in haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak kontratında +1 yıl opsiyon da bulunan Faslı yıldız ile devre arasında yollar ayrılacak.

31 yaşındaki yıldızın yüksek maaşı sebebiyle takımdan ayrılması beklenirken Okan Buruk'un da Ziyech'i kadroda düşünmediği belirtildi.

TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu hakkında transfer iddiaları da bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Foot-africa'da yer alan haberde Katar ekibi Al-Arabi'nin Hakim Ziyech'i ikna etmek için yoğun bir çalışma içerisine girdiği ileri sürülmüştü.

Al-Arabi'nin Faslı yıldızı kadrosunda görmek için girişimlerini hızlandıracağı ve 2026 yılına kadar bir kontrat önereceği ifade edilmişti.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 8 resmi mücadelede 309 dakika şans bulabildi ve yalnızca 1 asistlik katkı üretebildi.