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Galatasaray'da yeniden doğdu Real Madrid kapısı açıldı! Listenin tepesinde Davinson Sanchez var...

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#GALATASARAY#Davinson Sanchez#TRANSFER
Galatasarayda yeniden doğdu Real Madrid kapısı açıldı Listenin tepesinde Davinson Sanchez var...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 12:48

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek milli araya liderliğini sürdürerek girmişti. Sarı - kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez'in performansı ise kamuoyunda büyük beğeni toplamıştı. Kolombiyalı yıldız için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2'lik skorla yenerek üst üste 4. galibiyetini alarak milli araya lider giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Sarı - kırmızılıların yakaladığı seride birçok futbolcu performansıyla öne çıkmıştı. Bu isimler arasında yer alan Davinson Sanchez için ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MILITAO YERİNE SANCHEZ

Bola VIP'nin haberine göre çapraz bağları tamamen kopan Eder Militao'nun yerine stoper bakan Real Madrid, Sanchez'i listenin tepesine yazdı.

TRANSFER UZAK DEĞİL

Haberin devamında Carlo Ancelotti'nin stoper takviyesi yapma kararı amasıyla birlikte Davinson Sanchez gözlem altına alındığı belirtildi. Transferin gerçekleşme ihtimalinin ise çok uzak olmadığı kaydedildi.

MENAJERİ YÜRÜTÜYOR

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Öte yandan haberde Türkiye'nin en iyi stoperi olarak gösterilen Davinson Sanchez'in ise henüz görüşmelerde bulunmadığı ve müzakereleri menajerine devrettiği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Kolombiyalı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro... Galatasaray'ın Sanchez'den beklentisinin ise 25 milyon euro bandında bir gelir olduğu vurgulandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Davinson Sanchez#TRANSFER

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