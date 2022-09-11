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Galatasaray'da yeni transferler Ross, Yusuf Demir ve Rashica bugün kulübede

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Ross
Galatasarayda yeni transferler Ross, Yusuf Demir ve Rashica bugün kulübede
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 07:00

Galatasaray’ın transferin son gününde anlaştığı futbolculardan Ross, Rashica ve Yusuf bugünkü Kasımpaşa maçında kulübede görev bekleyecek; Icardi gelecek hafta Mata ise 2-3 hafta sonra oynayabilecek.

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Galatasaray'a, transferin son günü kadroya katılan 5 önemli oyuncudan iyi haberler geldi... Mauro İcardi ve Juan Mata dışındaki tüm yeni transferlerin kısa sürede forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. Takımla ilk antrenmanlarına önceki gün çıkan futbolculardan Mathias Ross, Milot Raschica ve Yusuf Demir, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde gelecek hafta Konyaspor ile Nef Stadı’nda yapılacak maçta ilk 11’de forma giyebilecek.

JUAN MATA HAZIR DEĞiL

Üç oyuncu, bugün yapılacak Kasımpaşa karşılaşmasında hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturacak. 22 Mayıs’tan bu yana resmi maç oynamayan Juan Mata’nın ise oynayabilecek duruma gelmesi için en az 2 hafta daha takımla antrenmanlara çıkması gerektiği belirtildi. Icardi ise bugün kadroda olmasa da Konyaspor karşısında oynayabilecek durumda. Öte yandan Okan Buruk, bugün Kasımpaşa maçında, cezalı olan Abdülkerim’in yerine Emin Bayram’ı ilk 11’de oynatacak. Buruk’un ilk 11’de başka değişiklik yapması beklenmiyor.

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SON 2 MAÇI GOL YEMEDEN KAZANDI

Sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardıkçı ve sakatlığı bulunan Midtsjö forma giyemeyecek. Ligde ilk 3 haftayı puansız kapattıktan sonra Hatayspor (1-0) ve Antalyaspor (2-0) ile oynadığı son 2 karşılaşmayı gol yemeden kazanan ev sahibi Kasımpaşa’da, sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, bu akşam forma giyemeyecek.

GOMiS’TEN BAŞKA ATAN YOK

Galatasaray bu sezon ligdeki 3 galibiyetine de son dakikalarda attığı gollerle ulaştı. Rakip fileleri 4 kez havalandıran sarı kırmızılıların 3 golü Gomis’ten gelirken, diğer golü, son Gaziantep maçında Kitsiou kendi kalesine atmıştı. Galatasaray, kendi kalesinde de 2 gol gördü.

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Ross

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