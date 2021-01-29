Galatasaray'da yeni transferler kadroda! Gaziantep FK önünde galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

GAZİANTEP FK

- Sumudica sonrası Sa Pinto ile anlaşan ve Hatayspor karşısında 90+7'de 3 puandan olan Gaziantep FK'da, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- İzolasyon sürecine giren futbolcunun kim olduğu bilgisi paylaşılmadı ancak; Muhammet Demir cezası, Kevin Mirallas sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

- 4'lü savunma ile takımlarını oynattığını bildiğimiz Sa Pinto, Hatayspor karşısında alıştığımız Gaziantep FK düzeninden vazgeçmemiş ve 5-3-2 ile sahaya yayılmıştı.

- Muhammet'in oynayamayacak olması sebebiyle kafasındaki 4-2-3-1'le çıkarsa şaşırmamak lazım.

- Bir gerçek var ki; Papy Djilobodji sarı kart cezasını tamamladı, ilk 11'e geri dönecek. Yokluğunda sağ stoperde Pawel Olkowski izlemiştik.

GALATASARAY

- Derbi yenilgisiyle morali bozulan Galatasaray, Denizlispor'u farklı geçtikten sonra Yeni Malatyaspor'u deplasmanda devirip galibiyet serisini 2 maça çıkarmıştı.

- Deplasman kafilesinde Mbaye Diagne yer almadı, Senegalli golcü kısa süre içerisinde Premier Lig yolcusu olacak.

- Dün gece geç saatlerde ise Mostafa Mohamed ile anlaşıldığı açıklandı. Mısırlı futbolcu Başakşehir maçında kadroda, Fenerbahçe derbisinde sahada olacaktır.

- Diagne dışında sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao ile birlikte Fatih Öztürk de maç kadrosuna alınmadı.

- TD Fatih Terim'in Ryan Babel'i hücum merkezinde kullanmaya devam etmesi, Christian Luyindama yerine Ryan Donk ile başlaması, Feghouli yerine de Emre Kılınç'ı 11'e koyması bekleniyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın iç sahada oynadığı son 7 maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 4 maçının 3'ü "2.5 ALT" bitti.

- Deplasmanda çıktığı son lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen ve kalesini gole kapatan Galatasaray, bu sezon üst üste 2 dış saha karşılaşmasını gol yemeden tamamlayamadı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%37'lik kesim Malatya deplasmanında kazanan sarı-kırmızılı takıma, Gaziantep deplasmanında da güveniyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Galatasaray kaptanlarından Arda Turan'ın Barcelona'daki gollerini hatırlayalım...