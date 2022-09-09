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Galatasaray’da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktı

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#Galatasaray#Icardi#Mata
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 15:18

Galatasaray’da yeni transferler Icardi, Mata, Yusuf Demir, Rashica ve Matias Ross ilk antrenmanlarına çıktı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica, antrenmanda yer aldılar.

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Sakatlık önleyici çalışmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Galatasaray#Icardi#Mata

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