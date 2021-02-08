Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlenecek
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yöneticilerin de katılımıyla yeni transferler için yarın saat 14:00'te imza töreni düzenlenecek.
Sarı-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'i katmıştı. Yeni transferler için yarın imza töreni düzenlenecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı’nın yeni transferlerinin imza töreni Başkanımız Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin de katılımı ile 9 Şubat Salı günü saat 14.00’te Türk Telekom Stadyumu basın toplantı odasında yapılacaktır.
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