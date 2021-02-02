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GeriFutbol Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed ilk kez sahada!
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed ilk kez sahada!

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Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed ilk kez sahada!
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.

Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı takım ile ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken devre arasında Fatih Terim iki oyuncu değişikliği birden yaptı.

Terim, yeni transfer Mostafa Mohamed ile birlikte Younes Belhanda'yı oyuna sokarken Arda Turan ve Etebo oyundan çıkan isimler oldu.

Galatasarayda yeni transfer Mostafa Mohamed ilk kez sahada

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