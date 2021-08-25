Galatasaray'da yeni transfer Morutan sahaya indi! Fatih Terim ile görüşme...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Randers karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Olimpiu Vasile Morutan da takımla ilk antrenmanına çıktı.

İdmanın başında Fatih Terim, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ile bir süre görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca tecrübeli teknik adam, Morutan ve Cicaldau ile de kısa bir toplantı yaptı.

Antrenmana sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan katılmadı.

Galatasaray, 1-1'lik ilk maçın rövanşında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Randers ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.