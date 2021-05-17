Galatasaray'da yeni transfer iddiası; Ezgjan Alioski

Sezon sonu Leeds United ile sözleşmesi sona erecek olan Ezgjan Alioski'nin İngiliz ekibi ile hala masaya oturmaması Kuzey Makedon futbolcunun takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendiriyor.

İngiliz basınında Alioski'nin Ledds'te önümüzdeki sezon kadroda olmayacağına kesin gözle bakılırken 29 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Galatasaray olma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Öte yandan haberde Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın yıldız futbolcuyu takımda tutma istediği ifade ediliyor.

32 maçta 2 gol attı

Leeds'e 2017 yılında İsviçre ekibi Lugano'dan kadroya dahil olan Ezgjan Alioski, bu sezon takımın değişmez futbolcusu oldu. Premier Lig'de 32 maça çıkan başarılı sol bek, 32 maçta 2 gole imza attı.

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