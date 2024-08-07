Galatasaray'da yeni transfer Gabriel Sara sahaya indi!

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, topa sahip olma çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği ifade edildi.

Yeni transfer Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın takımla ilk antrenmanına çıktığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.