×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da yeni transfer Asprilla, ilk idmanına çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Asprilla#Manchester City
Galatasarayda yeni transfer Asprilla, ilk idmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 20:43

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların yeni transfer Yaser Asprilla, takımla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İngiltere'nin Manchester kentine hareket edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Asprilla#Manchester City

BAKMADAN GEÇME!