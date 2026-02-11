Galatasaray'da yeni sözleşme bekleyen Mario Lemina ve Mauro Icardi için karar verildi!

Haberin Devamı

Ara transfer dönemini kadrosuna 5 takviye yaparak geçiren Galatasaray’ın sezon sonundaki hamleleri de şimdiden merak konusu. Özellikle bir şampiyonluk daha gelir ve takım doğrudan Devler Ligi biletini kaparsa, yine birbirinden önemli yıldızların transfer edileceği konuşuluyor. Ancak aynı zamanda iç transferde de önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimler arasında Mauro Icardi ile Mario Lemina’nın durumu kritik. Her iki futbolcunun da yeni sözleşme yapmak istedikleri biliniyor.

'KONSANTRE OLUN'

Icardi de Lemina da kısa süre önce temsilcileriyle kulübe haber göndererek yeni kontrat şartlarını görüşmek istediklerini bildirdiler. Ancak başkan Dursun Özbek’in kararı, acele etmemek yönünde oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu her iki oyuncuyla da sezon sonunda masaya oturacaklarını ve şimdi takıma konsantre olmaları gerektiğini iletti.

Haberin Devamı

ICARDI'NIN GELECEĞİ GÖSTERECEĞİ PERFORMANSA BAĞLI

Özellikle Icardi’nin devre arasında da ayrılma durumu gündeme gelmiş, ancak Juventus’la yapılan görüşmeler netice vermemişti. Daha sonra 32 yaşındaki santrfor için 1+1 yıllık kontrat düşünüldüğü iddiası ortaya atılsa da kulüpten bu konuyla ilgili bir somut hamle gelmedi. Yine kulübe yakın kaynaklara göre Icardi’nin Galatasaray’daki geleceğini, sezonun geri kalanındaki performansı belirleyecek.

LEMINA MAAŞINDA İYİLEŞTİRME İSTİYOR

Lemina’nın durumu ise biraz daha farklı. Sözleşmesinde maç sayısına bağlı bir opsiyon bulunan Gabonlu orta sahada, bu opsiyonun otomatik olarak devreye girdiği belirtiliyor. Ancak Lemina maaşında düzeltme yapılmasını istiyor. Bu nedenle sözleşmenin uzamasıyla ilgili resmi adımlar atılamadı. Yönetim yıldız futbolcuya da sezon sonunu beklemesini ve maaş konusunun o zaman görüşüleceğini ifade etmiş durumda.