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Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi bitiyor!

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#Galatasaray#Transfer#Forvet
Galatasarayda yeni sezonun ilk transferi bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 12:17

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların 3. Lig'de Ayvalıkgücü Belediyespor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki golcü futbolcu Ali Habeşoğlu ile anlaştığı iddia edildi.

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Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray'ın ilk genç transfer hamlesini yapıp 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların Ayvalıkgücü'yle 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağladığı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1'inci Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi.

Galatasarayda yeni sezonun ilk transferi bitiyor

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PERFORMANSI

Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi. Ayvalıkgücü'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu dün Antalya'daki Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor önündeki 3-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

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#Galatasaray#Transfer#Forvet

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