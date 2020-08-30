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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2020 - 20:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde duran sarı-kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle çalışmaları noktaladı.

Antrenman öncesinde, futbolcu Adem Büyük'ün doğum günü kutlanırken, milli takımlardan davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel çalışmaya katılmadı.

Galatasaray yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 16.00'da TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

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