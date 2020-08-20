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DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Devam eden bölümde interval koşular yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 2x15 çift kale oyun oynandı. Son bölümde interval koşular gerçekleştirildi.

Galatasarayda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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