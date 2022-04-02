Galatasaray'da yeni Pulgar krizi! Söz verilen ödeme yapılmayınca menajeri...

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Ara transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, 2'si 11'de olmak üzere sadece 4 maçta süre alabilmişti. Domenec Torrent'le yıldızı barışmayan Şilili futbolcunun maliyetiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; İtalyan kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu kiralarken 300 bin Euro bedel istediği, Galatasaray Yönetimi'nin de oyuncunun menajeriyle görüşüp operasyonun ücretsiz yapılması halinde 50 bin Euro bonus önerdiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Pulgar'ın temsilcisinin, Fiorentina'yı ikna ettiği ve transferin bedelsiz gerçekleştiği ancak bonusun ödenmediği öğrenildi.

Temsilcinin, sadece 750 bin Euro'luk oyuncu maaşından yüzde 10'luk yasal payını alabildiği belirtildi. Pulgar'ın da gelişmelerden haberinin olduğu ve rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

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