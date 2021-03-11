Galatasaray'da yeni plan! Younes Belhanda yerine Feghouli

Fatih Terim’in son 5 maçın 4’ünde yedek soyundurduğu 2’sinde oyuna dahi almadığı Belhanda’nın yanı sıra sarı kırmızılılarda en çok merak edilen diğer bir konu ise santrforda kimin oynayacağı.

Uzun bir aradan sonra 11’e giren Radamel Falcao 2 gol birden atarken devre arası geldiği sarı kırmızılılarda müthiş bir başlangıca imza atan Mustafa Muhammed’in cezası da bu hafta bitiyor. Fatih Terim’in Kayseri’de tercihini Muhammed’den yana kullanması ve Falcao’dan hamle oyuncusu olarak faydalanması bekleniyor.

LINNES KULÜBEYE

Bu arada Sivas maçında 2 golde de kritik hata yapan Martin Linnes kulübeye çekilecek. Linnes’in yerine de DeAndre Yedlin sahada olacak.