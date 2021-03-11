MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da yeni plan! Younes Belhanda yerine Feghouli
GeriFutbol Galatasaray'da yeni plan! Younes Belhanda yerine Feghouli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni plan! Younes Belhanda yerine Feghouli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da yeni plan! Younes Belhanda yerine Feghouli

Galatasaray'da Younes Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim’in Kayserispor karşısında Faslı oyuncunun yerine Feghouli’li sisteme dönmesi bekleniyor.

Fatih Terim’in son 5 maçın 4’ünde yedek soyundurduğu 2’sinde oyuna dahi almadığı Belhanda’nın yanı sıra sarı kırmızılılarda en çok merak edilen diğer bir konu ise santrforda kimin oynayacağı.

Uzun bir aradan sonra 11’e giren Radamel Falcao 2 gol birden atarken devre arası geldiği sarı kırmızılılarda müthiş bir başlangıca imza atan Mustafa Muhammed’in cezası da bu hafta bitiyor. Fatih Terim’in Kayseri’de tercihini Muhammed’den yana kullanması ve Falcao’dan hamle oyuncusu olarak faydalanması bekleniyor.

LINNES KULÜBEYE

Bu arada Sivas maçında 2 golde de kritik hata yapan Martin Linnes kulübeye çekilecek. Linnes’in yerine de DeAndre Yedlin sahada olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi