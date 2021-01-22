Galatasaray'da Yeni Malatyaspor mesaisi başladı! Sakat oyuncular...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son lig karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas drilleri ve pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından salonda çalışmalarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Malatya'ya giderek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...