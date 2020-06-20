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Futbol
Haber Giriş: 20.06.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni kaptan Ahmet Çalık!

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Galatasaray'da yeni kaptan Ahmet Çalık!
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Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk’un ilk 11’de olmayacağı Gaziantep FK maçında kaptanlık pazubandını Ahmet Çalık'ın takması bekleniyor.

Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk’un ilk 11’de olmayacağı Gaziantep maçında, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak.

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Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, Gaziantep FK maçında bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor.

Öte yandan Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık'ın yanında stoper pozisyonunda Mario Lemina'nın oynaması da gündemde.

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