Galatasaray'da Yener İnce'den Filip Kostic yalanlaması! Mauro Icardi derbide oynayacak mı?

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Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların sağlık durumu ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

"MİLLİ TAKIMDAN SAKAT DÖNDÜ"

Sakat oyuncuların gün gün gözlemlendiğini kaydeden Yener İnce, milli takımda sakatlanan Faslı yıldız hakkında, "Hakim Ziyech, milli takımdan sakat döndü. Arka adalesinde kanama ve hafif bir yırtılma var. Toparlanması için çalışmalara başladık." açıklamasını yaptı.

"ICARDI BİZİM TERCİHİMİZ..."

Sakatlığı devam eden ve Fenerbahçe derbisinde olması beklenmeyen Mauro Icardi'nin, pazartesi gününden itibaren tedavisine Türkiye'de devam edeceğini söyleyen Yener İnce, "Mauro bizim çalıştığımız bir fizyoterapistle çalışmaya devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren bizimle tedaviye devam edecek. Bir takım ailesel durumlar nedeniyle orada (Arjantin) kalması bizim tercih ettiğimiz bir konu." dedi.

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FILIP KOSTIC İDDİALARINI YALANLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin konuşan Yener İnce, hiçbir bilgisi olmadığını vurgulayarak "İsmini dahi bilmiyorum. Diyeceksiniz ki bu işin içindesiniz nasıl bilmiyorsunuz? Fenerbahçe'nin almış olduğu herhangi bir oyuncunun sağlığıyla ilgili hiçbir görüşmem olmadı. Galatasaray Kulübü'nün de bana bu oyuncuyla ilgili hiçbir sorusu olmadı. Oyuncuyu görmedim, hiç bir araya gelmedim. Dolayısıyla oyuncunun sağlık durumuyla alakalı da bir bilgim yok. Bunları açıklamak istiyorum. Doğrusu bu." ifadelerini kullandı.

KAAN AYHAN'IN SEKEREK STATTAN AYRILMASI HAKKINDA

Yener İnce, stattan sekerek ayrılan Kaan Ayhan'ın duruma ilişkin ise "Belki maç içinde bir darbe almıştır. Onunla ilgili olabilir. Maçı da bitirdi, Kaan'ın herhangi bir sakatlığı yok. Bir sonraki maçta bizimle beraber olabilecek." şeklinde konuştu.