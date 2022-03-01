Galatasaray'da yaşlı kurtlar sahnede! 2 haftada 6 puan kazandırdılar

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G.Saray, önce Göztepe’yi 3-2, ardından Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup ederek puanını 35’e çıkararak derin bir nefes aldı. Son galibiyet ile ligde 12.sıraya yükselen sarı kırmızılı takımı iki haftadır tecrübeli yıldızları başarıya taşıdı. Göztepe sınavında oyuna sonradan girip penaltıdan attığı iki golle Galatasaray’a ilaç niteliğinde 3 puan kazandıran Bafetimbi Gomis’e Rize karşısında Feghouli ile Babel de eklendi.

Penaltıyı gole çeviremedi ama...

Rizespor maçında Torrent’in hamle oyuncusu olarak kullandığı 3 tecrübeli yıldız, G.Saray’ı geriden getirip galibiyete ulaştırdı. Skor 2-1 Rizespor lehineyken 57.dakikada oyuna giren Gomis ve Babel önemli işlere imza attı. Gomis, ön alandaki baskısı ve tecrübesi ile G.Saray’a penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviremese de Fransız yıldız 90+8’de bir gol attı.

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Feghouli fişi çeken isim oldu

Ryan Babel ise Gomis’in kaçırdığı penaltıdan sonra sorumluluk alarak 70. dakikada eşitliği sağlayan golü attı. Feghouli de 79.dakikada oyuna girdi ve Rizespor’un fişini çeken isim oldu. Cezayirli yıldız sahada kaldığı 20 dakikalık sürede 2 asistle takımına yüzde 100 katkı sağladı. Aslan’a galibiyeti getiren Van Aanholt ve Gomis gollerinde Feghouli’nin imzası vardı. Torrent ise 3 eski kurt oyuncusunun takıma katkısından oldukça memnun…

Gomis hamle oyuncusu oldu

İspanyol teknik adam Gomis’i daha etkili kullanmak için iki haftadır 36 yaşındaki golcüsünü hamle oyuncusu olarak kullanıyor... Muhammed’i, ilk 11’de tercih eden Torrent, Gomis’i sonra dan oyuna sokarak yorulan rakiplerini Fransız golcü ile çözmeyi başarmış durumda… Torrent’in, Konya’da da Gomis’i bitirici hamle oyuncusu olarak sonradan sahaya sürmesi bekleniyor.