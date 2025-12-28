×
Galatasaray’da yaprak dökümü! 3 ayrılık birden

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 15:37

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen futbolcular için teklif bekleniyor. Sarı kırmızılılar, 3 oyuncu ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimlerde merak konusu. 

Ara transfer döneminde Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile vedalaşılacak. Yönetim, beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir'i bonservisiyle göndermek istiyor. Ancak resmi bir teklif gelmezse sözleşme feshi de gündemde. 22 yaşındaki futbolcuyla Gençlerbirliği'nin ilgisinin olduğu öğrenildi.

İstediği süreyi alamayan Berkan Kutlu da takımdan ayrılabilir. Teknik ekibin sezon sonuna kadar yola devam etmek istediği milli futbolcu, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Konyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Sezon sonuna kadar takımda kalması istenen Ahmed Kutucu'ya da Trabzonspor'un ilgisi bulunuyor. Bordo mavili ekibin, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

