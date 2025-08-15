×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 ayrılık birden

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Cuesta#Nelsson
Galatasarayda yaprak dökümü 3 ayrılık birden
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 07:00

Galatasaray'da yeni sezon için takviyeler devam ederken gidecek isimler de netleşti. Hatta bir oyuncunun transferi için anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Yeni sezona yıldız transferleriyle hazırlanan Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak.

Gözden KaçmasınArda Turan kırmızı kart gördü, oyundan atıldı Shakhtar Donetsk-Panathinaikos maçında hakemin üzerine yürüme anıArda Turan kırmızı kart gördü, oyundan atıldı! Shakhtar Donetsk-Panathinaikos maçında hakemin üzerine yürüme anıHaberi görüntüle

Victor Osimhen, Leroy Sane gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'da geçen sezon performansları beğenilmeyen ve yeni kadroda planlamasında yer almayan isimler de bir bir gidiyor.

AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Şimdiye dek Alvaro Morata, Frankowski, Kerem Demirbay, Muslera, Mertens, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mathias Ross, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu ve Atakan Ordu ile vedalaşan Galatasaray'da yeni vedalar yolda. Kadroda yer açmaya devam eden Galatasaray'da 3 isim de daha yolcu.

Galatasarayda yaprak dökümü 3 ayrılık birden

CUESTA, BREZİLYA'YA SATILDI

Kadroda düşünülmeyen Carlos Cuesta, Vasco Da Gama’ya satıldı. Brezilya kulübü, Cuesta’nın yüzde 60’ı için 6 milyon Euro ödeyecek.

Haberin Devamı

Galatasarayda yaprak dökümü 3 ayrılık birden

KHÖN VE NELSSON DA AN MESELESİ

G.Saray’da ayrıca Derrick Köhn’ün Almanya’dan, Victor Nelsson’un da İtalya’dan bir kulübe transfer olmalarının an meselesi olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınArda Turan kırmızı kart gördü, oyundan atıldı Shakhtar Donetsk-Panathinaikos maçında hakemin üzerine yürüme anıArda Turan kırmızı kart gördü, oyundan atıldı! Shakhtar Donetsk-Panathinaikos maçında hakemin üzerine yürüme anıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Cuesta#Nelsson

BAKMADAN GEÇME!