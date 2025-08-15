Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 ayrılık birden

Haberin Devamı

Yeni sezona yıldız transferleriyle hazırlanan Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanacak.

Victor Osimhen, Leroy Sane gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'da geçen sezon performansları beğenilmeyen ve yeni kadroda planlamasında yer almayan isimler de bir bir gidiyor.

AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Şimdiye dek Alvaro Morata, Frankowski, Kerem Demirbay, Muslera, Mertens, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mathias Ross, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu ve Atakan Ordu ile vedalaşan Galatasaray'da yeni vedalar yolda. Kadroda yer açmaya devam eden Galatasaray'da 3 isim de daha yolcu.

CUESTA, BREZİLYA'YA SATILDI

Kadroda düşünülmeyen Carlos Cuesta, Vasco Da Gama’ya satıldı. Brezilya kulübü, Cuesta’nın yüzde 60’ı için 6 milyon Euro ödeyecek.

KHÖN VE NELSSON DA AN MESELESİ

G.Saray’da ayrıca Derrick Köhn’ün Almanya’dan, Victor Nelsson’un da İtalya’dan bir kulübe transfer olmalarının an meselesi olduğu öğrenildi.