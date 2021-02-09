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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Yairo Moreno sesleri | Transfer Haberleri

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Galatasaray'da Yairo Moreno sesleri | Transfer Haberleri
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Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon'un formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol bek Yairo Moreno'yla ilgilendiği iddia edildi.

Derbi galibiyeti ile liderliği eline geçiren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar da devam ediyor. Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon'un formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol bek Yairo Moreno'yla ilgilendiği iddia edildi.

Kolombiyalı sol bekin sözleşmesinin yaz ayında biteceğini ifade eden Schira, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini ve görüşmelere başladığını ifade etti.

İsabetli transfer haberleriyle bilinen gazeteci, Porto'nun da oyuncuya talip olduğunu belirtti. Oyuncu bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.

Yairo Moreno'nun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro.

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