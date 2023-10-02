Galatasaray'da Wilfried Zaha’ya test maçında 10 tam puan

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Galatasaray, önceki gün 2-1 galip geldiği Ankaragücü maçında sadece 3 puan almakla kalmadı; Wilfried Zaha’yı da kazandı. Fenerbahçe ile yapılan çetin bir yarış sonrası kadroya katılan Fildişi Sahilli oyuncu, Ankaragücü karşılaşması öncesi yapılan 13 resmi maçın 8’inde hiç oynamayıp diğer 5’inde de toplam 146 dakika forma giyince kafalarda bazı soru işaretleri oluşmuştu. Zaha ve teknik direktör Okan Buruk ise ortaya atılan bu iddialara, “Sabredin, biraz zamana ihtiyacımız var” cevabını vermişti.

BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Zaman, dünyaca ünlü futbolcuyu ve hocasını haklı çıkardı. Sakatlığının iyileşmesinin ardından antrenman eksiğini büyük ölçüde kapatan Zaha, ilk kez 11’de forma giydiği Ankaragücü maçında çok başarılı bir oyun sergiledi. Sol kanattaki etkili futboluyla takım arkadaşlarına çok sayıda gol pozisyonu hazırlayan 30 yaşındaki futbolcu, dakikalar 56’yı gösterirken sol kanattan aldığı topla ceza alanında adeta slalom yaparak rakiplerini geçti ve ardından mermi gibi bir şutla takımının ve bu sezon kendisinin ilk golünü attı.

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GOL ŞUTUNDA TOPUN HIZI 124 KM

Kaleye 15 metre mesafeden atılan bu şutta topun hızı saatte 124 km olarak ölçülürken, en çok sevinenlerin başında Zaha geldi. Fildişi Sahilli futbolcunun bu performansı, Manchester United ile yarın deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Galatasaray camiasının umutlarını bir kat daha artırdı. ManU mücadelesi öncesi ‘test maçı’ olarak değerlendirilen Ankaragücü maçından tam puan alan Wilfried Zaha’nın yarın Old Trafford’da da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.