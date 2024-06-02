×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan 'Kendine kulüp bul' diyen taraftara olay yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Wilfried Zaha#Süper Lig
Galatasarayda Wilfried Zahadan Kendine kulüp bul diyen taraftara olay yanıt
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 18:34

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, "Kendine yeni bir kulüp bul" yazan taraftara olay bir yanıt verdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

Sezon başı kampını kaçıran ve üst üste sakatlıklar yaşayan Wilfried Zaha, sezonu 42 maç, 10 gol ve 5 asistle tamamlarken bir taraftar X hesabından yıldız isme, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" mesajını yazdı.

Sarı kırmızılı taraftara yanıt veren Wilfried Zaha, "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Wilfried Zaha daha sonra bu paylaşımını sildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Wilfried Zaha#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!