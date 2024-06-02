Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan 'Kendine kulüp bul' diyen taraftara olay yanıt

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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

Sezon başı kampını kaçıran ve üst üste sakatlıklar yaşayan Wilfried Zaha, sezonu 42 maç, 10 gol ve 5 asistle tamamlarken bir taraftar X hesabından yıldız isme, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" mesajını yazdı.

Sarı kırmızılı taraftara yanıt veren Wilfried Zaha, "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum." ifadelerini kullandı.

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Wilfried Zaha daha sonra bu paylaşımını sildi.